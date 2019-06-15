https://static.news.ru/photo/24bbdfbc-8ec3-11e9-8423-fa163e074e61_1024.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский просит помощи пользователей Facebook, чтобы определиться с чиновником на пост главы Львовской облгосадминистрации. Претендента всего три: 43-летний замдиректора «Западэнерго» и директор Бурштынской ТЭС Денис Шмигаль, 38-летний бизнесмен Максим Козицкий и 35-летний адвокат Маркиян Мальский.

Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще — кто вам больше нравится? — спрашивает президент у жителей Львовской области.

Ранее пост главы региона занимал Олег Синютка. Он сложил полномочия 22 апреля поле первого тура голосования. Львовская область оказалась единственной в стране, где на выборах президента победил Пётр Порошенко.

Ранее News.ru писал, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который недавно вернулся на Украину, встал на учёт в одном из киевских военкоматов. Как заявил сам политик, для него это не просто воинская повинность, а возможность с оружием в руках защищать государство.