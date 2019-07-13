https://static.news.ru/photo/5ab9aa8c-a5ba-11e9-8d13-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com

Перед началом рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский лично «проинспектировал» температуру воды в Чёрном море.

В субботу, 13 июля, Зеленский находился с рабочей поездкой на юге Украины. Он посетил Одессу и Херсон. Видео с купанием выложили на странице офиса президента в Facebook .

Перед началом напряжённого рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и его команда Офиса лично проинспектировали температуру воды в Чёрном море, — говорится в подписи к видео.

В утреннем заплыве в Чёрном море также участвовали глава офиса президента Андрей Богдан, его заместитель Кирилл Тимошенко и охранник украинского лидера. На видео видно Зеленского в красных шортах.

News.ru ранее писал, что Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.