Перед началом рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский лично «проинспектировал» температуру воды в Чёрном море.
В субботу, 13 июля, Зеленский находился с рабочей поездкой на юге Украины. Он посетил Одессу и Херсон. Видео с купанием выложили на странице офиса президента в
Перед началом напряжённого рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и его команда Офиса лично проинспектировали температуру воды в Чёрном море, — говорится в подписи к видео.
В утреннем заплыве в Чёрном море также участвовали глава офиса президента Андрей Богдан, его заместитель Кирилл Тимошенко и охранник украинского лидера. На видео видно Зеленского в красных шортах.
News.ru ранее писал, что Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.