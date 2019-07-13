https://static.news.ru/photo/9bb21aba-750e-11e9-a088-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил режиссёра Олега Сенцова с днём рождения и пообещал, что будет бороться за свободу всех заключённых.

Поздравляю Олега Сенцова с днём рождения! Для миллионов людей на Украине и во всём мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе, — написал Зеленский в Facebook.

Также украинский лидер выразил надежду на то, что Сенцов скоро сможет вернуться домой в Крым.

Сенцов был приговорён Северо-Кавказским военным судом к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Ему инкриминировали подготовку терактов в Крыму. Сторонники режиссёра по всему миру считают его невиновным.

Как ранее писал News.ru, Сенцов, который отбывает наказание в ямальской тюрьме по обвинению в терроризме, располнел до 90 кг. Во время почти пятимесячной голодовки его вес доходил до 70 кг.