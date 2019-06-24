https://static.news.ru/photo/97a467c6-9673-11e9-9fcb-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: M. Popow/www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

Александр Шмитько уволен с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, — говорится в документе .

Как ранее писал News.ru, Владимир Зеленский заявил, что Вторая мировая война коснулась каждой семьи и каждой человеческой судьбы, поэтому нужно помнить те страшные годы и подвиг тех, кто защищал свою страну.