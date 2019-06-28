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Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Григорий Немыря объяснил отказ лидера партии Юлии Тимошенко посетить гей-парад — «Марш равенства» в Киеве. По его словам, это не входит в её рамки.

При этом политик подчеркнул, что не в курсе того, как Тимошенко относится к представителям сексуальных меньшинств. Немыря также отметил, что каждый человек сам определяет для себя рамки дозволенного, однако абсолютно...