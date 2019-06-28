Разведение сил в Станице Луганской может стать первым шагом на пути к установлению мира в Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении на своей странице в
Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошёл благодаря разблокировке Минского процесса. Я никому не хочу обещать, что завтра закончится война, но появилась надежда на начало завершения горячей фазы, — подчеркнул украинский лидер.
Ранее миссия ОБСЕ подтвердила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на востоке Украины проводилось обеими сторонами конфликта в плановом режиме. Как следует из отчёта представителей международной организации, оно успешно завершено, писал News.ru.