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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам упростить получение разрешений для посещения Крыма.

Соответствующее положение будет утверждено на законодательном уровне в ближайшее время, — сказал лидер на пресс-конференции в ходе своего официального визита в Турцию.

Политик подчеркнул, что после подписания упрощённого порядка визита в Крым и пересечения границы украинцы смогут чаще встречаться со своими родственниками, проживающими на полуострове.

Зеленский находится с официальным визитом в Турции 7–8 августа. В Анкаре запланированы переговоры главы государства с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымско-татарской общин, писал News.ru.