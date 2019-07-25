https://static.news.ru/photo/67363af4-9f62-11e9-a0cc-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Скабеева Фото: vk.com/skabeeva

Российская журналистка Ольга Скабеева посмеялась над президентом Украины Владимиром Зеленским.

Поводом для иронии послужила обложка украинского журнала «Новое время», на которой лидер страны сидит, закинув ногу на ногу, на троне зелёного цвета в золотой короне. Слева размещена надпись: «Очень приятно, царь!».

Журналистка пояснила в своём Telegram-канале, что речь идёт об итогах досрочных выборов в Верховную раду, которые состоялись 21 июля.

Ранее News.ru писал о том, что российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Она сочла ужасающим тот факт, что украинский лидер обратил внимание только на потери в рядах ВСУ и проигнорировал факт гибели мирной жительницы.