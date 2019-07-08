Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции Европейского союза против России будут продлены.
Я рад был услышать от наших друзей, что их позиция относительно поведения РФ остаётся неизменной, — сказал украинский лидер на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.
Секторальные и «крымские» санкции продлят на следующие 12 и шесть месяцев соответственно. По мнению Зеленского, эти меры необходимы, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность страны.
Кроме того, политик отметил, что только санкционная политика позволит восстановить мир в регионе, передаёт
Как ранее писал News.ru, Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в Минске.