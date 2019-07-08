https://static.news.ru/photo/5495ecce-a18c-11e9-9085-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции Европейского союза против России будут продлены.

Я рад был услышать от наших друзей, что их позиция относительно поведения РФ остаётся неизменной, — сказал украинский лидер на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.

Секторальные и «крымские» санкции продлят на следующие 12 и шесть месяцев соответственно. По мнению Зеленского, эти меры необходимы, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность страны.

Кроме того, политик отметил, что только санкционная политика позволит восстановить мир в регионе, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в Минске.