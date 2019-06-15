https://static.news.ru/photo/f706d724-66d2-11e9-bb81-fa163e074e61_1024.jpg Избранный президент Украины Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский решил создать экспертную группу, которая займётся оценкой результатов судебной реформы, проведённой в стране.

Он также принял решение о «подготовке законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти».

Замглавы администрации президента Руслан Рябошапка отметил, что на Украине в последнее время судебные инстанции стали выносить решения, которые не основываются на требованиях закона и конституции.

Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которое и так не высоко, — говорится в заявлении Рябошапки, опубликованном на сайте главы государства.

По его мнению, это свидетельствует о провале судебной реформы, проходившей под контролем администрации экс-главы Украины Петра Порошенко.

Как ранее писал News.ru, Владимир Зеленский просит помощи у пользователей Facebook, чтобы определиться с чиновником на пост главы Львовской облгосадминистрации. Претендента всего три: 43-летний замдиректора «Западэнерго» и директор Бурштынской ТЭС Денис Шмигаль, 38-летний бизнесмен Максим Козицкий и 35-летний адвокат Маркиян Мальский.