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Депутат Верховной рады Антон Геращенко дал несколько советов президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые помогут ему войти в историю в качестве самого успешного лидера страны.

По его словам нардепа, украинцам необходимо почувствовать существование справедливости в стране, увидеть экономический рост и повышение зарплат. Три момента — экономический рост, занятость и справедливость. Если Зеленскому удастся это решить,...