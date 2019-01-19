Зеленский разорвёт связь с Россией ради поста президента

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Владимир Зеленский

Украинский комик Владимир Зеленский, который заявил о своём намерении возглавить Незалежную, намерен выйти из числа владельцев кипрской компании, имеющей бизнес в России.

Ранее журналисты выяснили, что три компании в России принадлежат кипрской Green Family LTD, а она, в свою очередь, является соучредителем студии «Квартал 95». Шоумен указан как один из бенефициаров европейской компании.

«Решение у меня следующее, очень простое и которое всё снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там [в РФ], а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И всё. Вот мы сегодня нашли это решение, и в ближайшее время я выйду», — цитирует телеведущего «Украинская правда».

Он отметил, что не может просто закрыть эти компании, поскольку тогда он «подарит деньги России».

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко появился в эфире украинского телеканала в образе Чарли Чаплина. Таким образом парламентарий высмеял Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться в лидеры страны. По его мнению, проголосовать за комика — значит купить невозвратный билет на юмористическое шоу продолжительностью в пять лет.