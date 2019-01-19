Зеленский рассказал подробности встречи с Порошенко

https://news.ru/storage/news/5f3c31be726ed8d9294c6bb3f012c444/4bb7000d-154e-4609-a7c0-6f19cc9414fb_850.jpg Петро Порошенко/Twitter

Украинский шоумен Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с президентом страны Петром Порошенко. Он отметил, что инициатором встречи, которая состоялась в декабре, был глава государства.

По его словам, лидер поинтересовался, собирается ли он принимать участие в президентских выборах, на что комик ответил, что пока ещё «думает».

«Ну, а что я должен был сказать? Это правда, я думаю. Он объяснил сложную ситуацию в стране, что он старается», — рассказал артист.

При этом глава страны добавил, что Зеленский лишь «шутит». Однако актёр заявил, что этот юмор отражает ситуацию в обществе, передаёт «Украинская правда».

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко появился в эфире украинского телеканала в образе Чарли Чаплина. Таким образом парламентарий высмеял Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться в лидеры страны. По его мнению, проголосовать за комика — значит купить невозвратный билет на юмористическое шоу продолжительностью в пять лет.