Зеленский рассказал подробности встречи с Порошенко

Украинский шоумен Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с президентом страны Петром Порошенко. Он отметил, что инициатором встречи, которая состоялась в декабре, был глава государства.
По его словам, лидер поинтересовался, собирается ли он принимать участие в президентских выборах, на что комик ответил, что пока ещё «думает».
«Ну, а что я должен был сказать? Это правда, я думаю. Он объяснил сложную ситуацию в стране, что он старается», — рассказал артист.
При этом глава страны добавил, что Зеленский лишь «шутит». Однако актёр заявил, что этот юмор отражает ситуацию в обществе, передаёт «Украинская правда».
Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко появился в эфире украинского телеканала в образе Чарли Чаплина. Таким образом парламентарий высмеял Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться в лидеры страны. По его мнению, проголосовать за комика — значит купить невозвратный билет на юмористическое шоу продолжительностью в пять лет.