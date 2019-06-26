https://static.news.ru/photo/fdbb5f4e-9810-11e9-87ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Стандарты и процедуры НАТО начнут постепенно внедрять в Вооружённых силах Украины (ВСУ) Украины.

Об этом, как передаёт «Интерфакс» , подписал отдельное распоряжение украинский президент Владимир Зеленский, являющийся главнокомандующим ВСУ.

В тексте документа уточняется, что внедрение новых стандартов начнётся во всех подразделениях украинских вооружённых сил уже в 2020 году. Тогда же некоторые из них начнут постепенно привлекать к операциям Североатлантического альянса.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что Братислава намерена укреплять и расширять свои отношения с Россией в той части, где двусторонние связи не противоречат европейским демократическим ценностям и национальным интересам страны, писал News.ru.