Стандарты и процедуры НАТО начнут постепенно внедрять в Вооружённых силах Украины (ВСУ) Украины.
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В тексте документа уточняется, что внедрение новых стандартов начнётся во всех подразделениях украинских вооружённых сил уже в 2020 году. Тогда же некоторые из них начнут постепенно привлекать к операциям Североатлантического альянса.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что Братислава намерена укреплять и расширять свои отношения с Россией в той части, где двусторонние связи не противоречат европейским демократическим ценностям и национальным интересам страны, писал News.ru.