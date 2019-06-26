https://static.news.ru/photo/9db02b76-9832-11e9-87af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.

Президент определил законопроект как неотложный. Рада передала его руководству на рассмотрение.

Ранее News.ru сообщал, что за последние пять лет из-за политики киевских властей цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По словам политика, цены на газ с 2014 года выросли на 1090%, коммунальные платежи — на 740%. При этом население Украины не может платить по действующим в стране тарифам.