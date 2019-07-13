https://static.news.ru/photo/8ba46c2c-a560-11e9-9603-fa163e074e61_1024.jpg Одесская областная государственная администрация Фото: Brücke-Osteuropa/commons.wikimedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной государственной администрации, а намерен провести на эту должность конкурс. Он подчеркнул, что таким образом уже поступили во Львовской области.

Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен по конкурсу. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем, — цитирует NewsOne Зеленского.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможной связи будущего губернатора Одесской области Андрея Андрейчикова с лидером «пророссийской» партии «Родина» Игорем Марковым. По словам главы государства, об этой связи ему ничего не известно. Митинг против назначения Андрейчикова новым руководителем областной госадминистрации прошёл в Одессе. Митингующие заявили, что он якобы связан с бежавшим с Украины Марковым.