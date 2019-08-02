https://static.news.ru/photo/a5528fe4-b511-11e9-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Андрей Богдан/facebook

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившиеся в прессе слухи об отставке главы администрации Андрея Богдана. По его словам, заявление от члена его команды действительно лежит на его рабочем столе, однако оно пока не подписано.

Я не подписывал. В любой момент я могу подписать заявление на увольнение любого члена нашей команды, который не держится за кресло. С самого начала работы уже написали они заявления, — цитирует его « Интерфакс ».

Он отметил, что при необходимости может показать общественности заявления на увольнение от сотрудников администрации президента.

О том, что Богдан написал заявление об увольнении, СМИ сообщили 1 августа. Позднее эту информацию опроверг заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

Ранее, как писал News.ru, вторая петиция за отставку главы офиса президента Украины Андрея Богдана набрала 25 тыс. подписей. Именно столько необходимо для начала процедуры рассмотрения обращения.