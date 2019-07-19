https://static.news.ru/photo/b0a6daba-aba9-11e9-b42e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новая власть Украины намерена внимательнее следить за нападениями журналистов. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский, комментируя убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета.

По его словам, дела об убийстве журналистов являются очень «сложными и деликатными». Их, по мнению главы государства, нужно расследовать особенно тщательно. Он напомнил, что 23 мая пройдёт совещание по делу об убийстве Павла Шеремета. В ходе него Зеленскому представят специальный доклад. О ходе расследования доложат генпрокурор, глава МВД, председатель Нацполиции и глава СБУ, отмечает « Лента.Ру ».

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что для расследования убийства журналиста Павла Шеремета делается всё возможное. По его словам, у следствия есть «горячие версии». К настоящему времени по делу допрошены сотни человек и проверены десятки тысяч. К расследованию привлечены иностранные специалисты, писал News.ru.