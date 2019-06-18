https://static.news.ru/photo/a33b2842-918a-11e9-8789-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину в случае их встречи. По его словам, первым делом он укажет на территориальную принадлежность Крыма.

Начнём с того, что Донбасс и Крым — это Украина, — заявил глава Незалежной на вопрос журналистов издания Bild.

Он добавил, что очень любит Крымский полуостров и в своё время много раз посещал его. По его словам, единственным способом вернуть украинские территории являются антироссийские санкции. Они, по мнению Зеленского, должны оставаться в силе до тех пор, пока целостность Украины не будет восстановлена, отмечает Life .

Ранее News.ru писал, что Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главным условием возвращения к «нормандскому формату» переговоров. Тяжёлую военную технику необходимо отвести от линии соприкосновения, заявил украинский лидер по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.