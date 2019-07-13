Украинский лидер Владимир Зеленский предложил сотрудникам Государственной экологической инспекции на два месяца остановить проверки судов в морских портах Украины.
Политик объяснил данное решение тем, что скоро новоизбранный парламент приступит к своей работе и решит этот вопрос. Он добавил, что за два месяца экология Чёрного моря не пострадает, передаёт «
Если бы в Одессе можно было плавать, я бы вам поверил, — сказал президент Украины, отвечая на вопросы об экологии.
Как ранее писал News.ru, Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной государственной администрации, а намерен провести на эту должность конкурс. Он подчеркнул, что таким образом уже поступили во Львовской области.