https://static.news.ru/photo/f0d98a84-a563-11e9-bc5c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.dei.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил сотрудникам Государственной экологической инспекции на два месяца остановить проверки судов в морских портах Украины.

Политик объяснил данное решение тем, что скоро новоизбранный парламент приступит к своей работе и решит этот вопрос. Он добавил, что за два месяца экология Чёрного моря не пострадает, передаёт « Интерфакс ».

Если бы в Одессе можно было плавать, я бы вам поверил, — сказал президент Украины, отвечая на вопросы об экологии.

Как ранее писал News.ru, Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной государственной администрации, а намерен провести на эту должность конкурс. Он подчеркнул, что таким образом уже поступили во Львовской области.