Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих граждан с 1031-летием Крещения Руси. Он призвал церковь утрясти все разногласия, чтобы вера стала объединяющей для украинцев силой.
Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев,— написал он в Twitter.
Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності наша сила і наше майбутнє!
28 июля верующие отмечают День памяти святого равноапостольного князя Владимира. В центре Киева Украинская православная церковь провела крестный ход, на который собрались около 50 тыс. человек. В Успенском соборе Московского Кремля прошла праздничная божественная литургия, посвящённая Дню Крещения Руси. Службу провёл патриарх Кирилл, писал News.ru.