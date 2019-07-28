Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих граждан с 1031-летием Крещения Руси. Он призвал церковь утрясти все разногласия, чтобы вера стала объединяющей для украинцев силой.

Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев, — написал он в Twitter.

 

28 июля верующие отмечают День памяти святого равноапостольного князя Владимира. В центре Киева Украинская православная церковь провела крестный ход, на который собрались около 50 тыс. человек. В Успенском соборе Московского Кремля прошла праздничная божественная литургия, посвящённая Дню Крещения Руси. Службу провёл патриарх Кирилл, писал News.ru.

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