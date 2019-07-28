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Встреча «гарантов» исполнения Ираном договорённостей по ядерной сделке началась в австрийской столице. Местом переговоров представителей Россия, Китая, Британии, Франции, Германии, как и в предыдущие годы, стал отель Palaus Coburg в Вене.

Нынешнее заседание совместной комиссии, как ожидается, станет подготовкой к министерским переговорам по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, передаёт корреспондент РИА Новости. Он предусматривал шаги по прекращению...