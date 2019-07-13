Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от временно исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова покинуть свой пост.
Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление о вашем увольнении. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали, — заявил лидер.
Причиной такого требования стало то, что Власов не уволил руководителей таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей, хотя заявлял в своих социальных сетях об обратном.
Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной государственной администрации, а намерен провести на эту должность конкурс. Он подчеркнул, что таким образом уже поступили во Львовской области.