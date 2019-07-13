https://static.news.ru/photo/f68efec4-a56c-11e9-b92c-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Офис Президента Украины/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от временно исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова покинуть свой пост.

Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление о вашем увольнении. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали, — заявил лидер.

Причиной такого требования стало то, что Власов не уволил руководителей таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей, хотя заявлял в своих социальных сетях об обратном.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной государственной администрации, а намерен провести на эту должность конкурс. Он подчеркнул, что таким образом уже поступили во Львовской области.