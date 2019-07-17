Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони. Глава государства сослался на неудовлетворительное состояние местного аэропорта и неэффективное использование бюджетных средств при его ремонте.
Это касается эффективности использования средств. Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы — судебные дела относительно фирмы-подрядчика, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта, — говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера, которое приводит ТАСС.
17 июля украинский лидер встретился с руководством аэрогавани. Он выслушал жалобы на нехватку диспетчеров и небольшое число регулярных рейсов.
Как писал News.ru, в ходе встречи директор аэропорта Николаева Фёдор Барна нахамил Зеленскому. Произошла перепалка, после которой глава Незалежной чуть было не уехал.