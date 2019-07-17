Фото: Starostenko/Xinhua/Global Look Press

Адвокат «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной Евгений Тарло отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о её разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Он заявил, что ничего не знает об этом и назвал эти слухи пустыми разговорами.

Все эти информационные сообщения в СМИ... Я не знаю, на что рассчитаны. Оксана мужа очень любит. В брак она вступила по любви, и ребёнок родился в браке. Наверное, большая любовь...