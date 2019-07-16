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Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, элементы которых поставляются в Турцию из России, не угрожают НАТО, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Дипломат призвал не создавать лишнюю напряжённость по этому вопросу.

С-400 не представляют угрозы для НАТО. Не нужно создавать ненужную напряжённость в этом вопросе, который уже закрыт, — цитирует руководителя ведомства телеканал NTV. Накануне выступления Чавушоглу в Северной Македонии пресс-служба...