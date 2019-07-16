Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять приглашение американского лидера Дональда Трампа и в ближайшее время посетить США.
Для этого нужно договориться с американской стороной, у нас есть приглашение от президента Трампа, но сейчас стороны уточняют даты. Это связано с графиками президентов, — сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы офиса Зеленского Вадима Пристайко.
Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский получил от главы США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Политики будут обсуждать ситуацию в Донбассе и бизнес-сотрудничество.