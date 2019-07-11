https://static.news.ru/photo/fe7fe958-a3fb-11e9-b65a-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Молдовы Майя Санду Фото: Офис Президента Украины/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен не допустить федерализации Украины. Это заявление прозвучало в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.

Мы не позволим навязывания нам так называемой федерализации, — сказал украинский лидер.

Как отмечает ТАСС, Зеленский также заверил Санду в поддержке переговоров по приднестровскому урегулированию. В них Украина наряду с Россией является гарантом и посредником.

3 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что процесс решения проблем в Донбассе не должен привести к федерализации государства по сценарию, предлагаемому Россией, писал News.ru. Такое заявление он сделал в интервью, где выражал опасения о «разделе Украины».