Президент Украины Владимир Зеленский намерен не допустить федерализации Украины. Это заявление прозвучало в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.
Мы не позволим навязывания нам так называемой федерализации, — сказал украинский лидер.
Как отмечает ТАСС, Зеленский также заверил Санду в поддержке переговоров по приднестровскому урегулированию. В них Украина наряду с Россией является гарантом и посредником.
3 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что процесс решения проблем в Донбассе не должен привести к федерализации государства по сценарию, предлагаемому Россией, писал News.ru. Такое заявление он сделал в интервью, где выражал опасения о «разделе Украины».