https://static.news.ru/photo/cba98aa0-75e0-11e9-a956-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании осуждённого в России украинского политзаключённого из Луганска Сергея Литвинова, которого задержали в Ростовской области.

Документ опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Сергей Петухов. Решение Минюста предусматривает немедленное освобождение Литвинова из колонии № 12 в Харькове.

Житель села Камышное из Луганской области Сергей Литвинов, представившись мирным жителем, пришёл на российскую территорию, чтобы получить медицинскую помощь в одной из больниц Ростовской области. Следственный комитет РФ обвинил мужчину в убийстве нескольких мирных жителей в зоне боевых действий в Донбассе.

В апреле 2016 года Тарасовский районный суд Ростовской области приговорил Литвинова к 8,5 года лишения свободы. В марте 2019 года он был передан из России на Украину, где его сразу поместили под стражу в Диканевскую колонию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить вопрос освобождения украинских военнопленных, а переговоры по этому поводу будет продолжать как в «минском», так и в «нормандском» формате, отметив, что от этого у него «корона с головы не спадёт», он подчеркнул, что во время разговора с президентом России Владимиром Путины, освобождение украинцев было главным вопросом, сообщал News.ru.