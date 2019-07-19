https://static.news.ru/photo/e546d71c-a522-11e9-b924-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев готов обменять журналиста Кирилла Вышинского на осуждённого за подготовку теракта в РФ Олега Сенцова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова, — цитирует его РИА Новости .

Ранее Зеленский сообщил, что возвращение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, может стать шагом к восстановлению диалога с РФ. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что таким шагом может стать освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, писал News.ru.