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Зеленский подал документы в ЦИК Украины

Владимир Зеленский Пресс-служба NBC Universal/ТАСС

Владимир Зеленский

в мире [ версия для печати ]

Шоумен Владимир Зеленский предоставил документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины, необходимые для регистрации кандидатом на пост президента страны.

Процесс подачи документов он транслировал на своей странице в Facebook. Ранее документы в ЦИК подали лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, кандидат от «Оппозиционного блока — партии мира и развития» Александр Вилкул, от «Свободы» — Руслан Кошулинский, от Блока Петра Порошенко — Аркадий Корнацкий, лидер Социалистической партии Илья Кива, экс-спикер Верховной рады Александр Мороз и внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.

В настоящее время ЦИК зарегистрировала 13 кандидатов в президенты Украины. Выборы состоятся 31 марта.

Ранее News.ru писал, что шоумен Владимир Зеленский, которого выдвинули в кандидаты на пост президента Украины, заявил, что выступает за проведение предстоящих выборов главы государства через Интернет. 


#украина #выборы #Зеленский
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