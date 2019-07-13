https://static.news.ru/photo/c8a48f4a-a57d-11e9-a9c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о снижении прибыльности Одесского морского порта, а также о высоком уровне контрабанды. Решение подобных проблем на месте он назвал стратегией своей команды.

Все проблемы сейчас решить сложно. Но предлагаю решать их на месте. Это стратегия нашей команды, — цитирует его «Интерфакс-Украина».

Выступая на совещании по развитию морских портов Украины, лидер сообщил, что в 2015 году прибыль Одесского порта составляла 397 млн гривен, а в 2018-м — 19 млн, зато административные расходы и зарплата директора порта в разы выросли. Так как и потери от контрабанды исчисляются здесь в $1 млн ежедневно, политик призвал уволить работников местной таможни.

Как писал News.ru, Зеленский заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной государственной администрации, а намерен провести на эту должность конкурс. Он подчеркнул, что таким образом уже поступили во Львовской области.