https://static.news.ru/photo/17404f32-9768-11e9-aac6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/Global Look Press

Украинский президент намерен в ближайшее время продолжить своё зарубежное турне по странам Запада. Стало известно, что Владимир Зеленский 1–3 июля посетит с официальным визитом Канаду.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы главы украинского государства.

Таким образом, Зеленский решил принять приглашение министра иностранных дел Канады Христи Фриланд на конференцию по вопросам реформ, которая пройдёт в эти дни в канадском Торонто.

В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине. Также запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, — говорится в сообщении.

Также Зеленский проведёт встречи с украинской общиной Канады, членами канадского парламента и представителями деловых кругов североамериканского государства.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр. Она пройдёт в Минске 30 июня. Российский лидер согласился приехать, писал News.ru.