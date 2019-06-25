Украинский президент намерен в ближайшее время продолжить своё зарубежное турне по странам Запада. Стало известно, что Владимир Зеленский 1–3 июля посетит с официальным визитом Канаду.
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Таким образом, Зеленский решил принять приглашение министра иностранных дел Канады Христи Фриланд на конференцию по вопросам реформ, которая пройдёт в эти дни в канадском Торонто.
В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине. Также запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, — говорится в сообщении.
Также Зеленский проведёт встречи с украинской общиной Канады, членами канадского парламента и представителями деловых кругов североамериканского государства.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр. Она пройдёт в Минске 30 июня. Российский лидер согласился приехать, писал News.ru.