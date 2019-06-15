Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков приехали на открытие Центра разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, сообщило МВД Украины в Facebook.
Сейчас у нас война и мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Когда мы обязательно вернём наши территории, на вас будет очень серьёзная ответственность. Война по разминированию будет продолжаться, — сказал украинский лидер на открытии организации.
Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил о необходимости развивать инфраструктуру Донбасса. Для этого, по его мнению, нужно привлечь иностранные инвестиции в регион, которые появятся в ближайшее время.