https://static.news.ru/photo/34af14b6-8f72-11e9-a56a-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Администрация Президента Украины/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков приехали на открытие Центра разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, сообщило МВД Украины в Facebook.

Сейчас у нас война и мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Когда мы обязательно вернём наши территории, на вас будет очень серьёзная ответственность. Война по разминированию будет продолжаться, — сказал украинский лидер на открытии организации.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил о необходимости развивать инфраструктуру Донбасса. Для этого, по его мнению, нужно привлечь иностранные инвестиции в регион, которые появятся в ближайшее время.