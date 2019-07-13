https://static.news.ru/photo/c8ef5e86-a54a-11e9-9c0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ukrinform via ZUMA Wire/TASS

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от личной встречи с матерью убитого журналиста Олеся Бузины.

Мама Олеся обратилась к новому президенту с просьбой о личном приёме. Президент отказал, видимо, решив, что для него сейчас важнее парламентские выборы, — написал бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин в своём канале в Telegram.

Он отметил, что мать журналиста ранее обращалась к Зеленскому с просьбой о справедливом расследовании убийства её сына.

Уже при новом президенте, новой Раде, новой власти первым нашим шагом будет направление в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины заявления, в котором будет изложена версия о причастности к убийству украинских спецслужб и о сокрытии этих фактов генпрокурором, — сказал адвокат.

Украинский писатель и общественный деятель Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года. С момента убийства журналиста прошло более четырёх лет, виновные до сих пор не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев затягивается в суде.

Как ранее писал News.ru, объективно подойти к расследованию убийства Бузины и помочь в этом вопросе попросила Зеленского мать погибшего — Валентина Бузина.