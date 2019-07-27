https://static.news.ru/photo/476a389c-b065-11e9-969b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в интернет фото с одесского пляжа, где он сидит на лежаке в компании главы президентского офиса Андрея Богдана.

Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики, — подписал он фото по-русски в Facebook.

На фотографии же видно, как на пляже загорают простые граждане и особого внимания на президента не обращают.

Как писал News.ru, Владимир Зеленский посетил Одессу с неофициальным визитом и вечером заехал на морвокзал — на съёмки телешоу «Лига смеха». А для перелёта в Одессу он воспользовался билетом экономкласса обычного самолёта.