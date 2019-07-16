https://static.news.ru/photo/0cc2caee-a7c6-11e9-9434-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины принять Олимпиаду. Глава государства поручил разработать специальный план подготовки к играм. Соответствующие поручения он дал министру молодёжи и спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.

Нам нужен определённый план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными, - цитирует Зеленского РИА Новости .

В пресс-службе украинского лидера отметили, что Киев будет претендовать на проведение зимней Олимпиады в 2030 году или летних игр в 2032 году.

Ранее News.ru писал, что представители окружения президента Украины Владимира Зеленского не позволяют главе государства напрямую общаться с чиновниками страны. Об этом якобы рассказал один из действующих министров. По его словам, всеми коммуникациями украинского лидера управляет глава его администрации Андрей Богдан.