https://static.news.ru/photo/207af630-a292-11e9-b12e-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.dе/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ, которые приведут экономику к росту на уровне 5–7% в ближайшие годы.

Мы уже этой осенью проведём ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов, — заявил он на брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский находится с официальным визитом в Турции 7–8 августа. В Анкаре запланированы переговоры главы государства с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымско-татарской общин, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что экономика Украины находится в плачевном состоянии и продолжает падать. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Серьёзной проблемой для страны она назвала долг Киева перед Международным валютным фондом.