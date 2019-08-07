Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ, которые приведут экономику к росту на уровне 5–7% в ближайшие годы.
Мы уже этой осенью проведём ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов, — заявил он на брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский находится с официальным визитом в Турции 7–8 августа. В Анкаре запланированы переговоры главы государства с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымско-татарской общин, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что экономика Украины находится в плачевном состоянии и продолжает падать. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Серьёзной проблемой для страны она назвала долг Киева перед Международным валютным фондом.