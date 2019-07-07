Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможной связи будущего губернатора Одесской области Андрея Андрейчикова с лидером «пророссийской» партии «Родина» Игорем Марковым. По словам главы государства, об этой связи ему ничего неизвестно.
Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего, — сказал политик, отвечая на вопрос журналистов.
Митинг против назначения Андрейчикова новым руководителем областной госадминистрации прошёл в Одессе. Митингующие заявили, что он якобы связан с бежавшим с Украины Марковым, передаёт
26 июня кабмин согласовал назначение Андрейчикова главой Одесской области. Зеленский отметил, что указ о его назначении выйдет через неделю.
Ранее News.ru писал, что украинский лидер назначи