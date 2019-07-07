https://static.news.ru/photo/18b094d8-a0ac-11e9-96a7-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможной связи будущего губернатора Одесской области Андрея Андрейчикова с лидером «пророссийской» партии «Родина» Игорем Марковым. По словам главы государства, об этой связи ему ничего неизвестно.

Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего, — сказал политик, отвечая на вопрос журналистов.

Митинг против назначения Андрейчикова новым руководителем областной госадминистрации прошёл в Одессе. Митингующие заявили, что он якобы связан с бежавшим с Украины Марковым, передаёт РИА Новости .

26 июня кабмин согласовал назначение Андрейчикова главой Одесской области. Зеленский отметил, что указ о его назначении выйдет через неделю.