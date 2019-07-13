Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.
Хотел бы поздравить вас с новым председателем ОГА и подписать указ, — цитирует лидера «Укринформ».
Новый глава ОГА, в свою очередь, поблагодарил президента за доверие и подчеркнул, что главы районных администраций будут избираться по программе LIFT.
Основная цель проекта — объединить квалифицированных специалистов, чтобы обеспечить позитивные изменения в стране. Как заявляют авторы идеи, попасть в LIFT может «абсолютно каждый» украинец.
Как ранее писал News.ru, Зеленский потребовал от временно исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова покинуть свой пост.