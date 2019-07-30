https://static.news.ru/photo/988525f6-b39f-11e9-849d-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился приёмом в Черкасской области, куда он прибыл с официальным визитом. Глава государства выразил недовольство тем, что на его встречу с депутатами пустили только избранных.

А каким образом кого-то сюда отбирают, кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь? — цитирует его РИА Новости .

Также президенту не понравилось замечание депутата Михаила Мушиека, который обвинил во взяточничестве прокурора области Сергея Овчаренко.

Это не новость для каждой области, — заметил украинский лидер.

Ранее News.ru писал, что Зеленский отказался принять в подарок свой бюст, выполненный из гипса. Изваяние ему хотели передать журналисты телеканала «1+1» во время визита президента в Черкассы.