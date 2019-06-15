https://static.news.ru/photo/f02e4f4c-8f8e-11e9-aa0b-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре инициировать законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны. Такой шаг не исключил замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

По его словам, данная мера будет принята через три месяца в том случае, если представители упомянутых ведомств не продвинутся в расследовании резонансных дел.

Если им это не удастся, то он будет вынужден реагировать путём внесения законодательной инициативы в парламент и парламент будет принимать решение о возможной перезагрузке одного или двух антикоррупционных органов, — приводит УНИАН слова Рябошапки.

11 июня Зеленский обратился к депутатам Верховной рады с требованием отправить в отставку генерального прокурора страны Юрия Луценко.

12 июня группа украинских чиновников, которые работали в связке с представителями правоохранительных органов, была задержана за принуждение к взятке в $500 тысяч. Злоумышленники требовали с предпринимателей деньги за выделение 100 га земли в Путивльском районе Черновицкой области для ведения охотничьего хозяйства, писал News.ru.