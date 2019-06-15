https://static.news.ru/photo/a51c6ee2-8eb9-11e9-9e8f-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Nicolas LandemardLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главу украинского МИДа Павла Климкина могут отправить за океан на должность посла в США.

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на собственный осведомлённый источник в украинских дипломатических кругах.

Он поедет послом в Соединённые Штаты. Это произойдёт в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности, — сообщил собеседник агентства.

Почему Климкин может возглавить именно дипмиссию Украины в Вашингтоне, собеседник не уточнил.

Ранее News.ru писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский в начале недели повторно внёс в Верховную раду представление с требованием отправить министра иностранных дел страны Павла Климкина в отставку. Ранее парламентарии отказались его увольнять.

Послы Киева в иностранных государствах назначаются и увольняются президентом по представлению руководителя МИДа страны.