Главу украинского МИДа Павла Климкина могут отправить за океан на должность посла в США.
Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на собственный осведомлённый источник в украинских дипломатических кругах.
Он поедет послом в Соединённые Штаты. Это произойдёт в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности, — сообщил собеседник агентства.
Почему Климкин может возглавить именно дипмиссию Украины в Вашингтоне, собеседник не уточнил.
Ранее News.ru писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский в начале недели повторно внёс в Верховную раду представление с требованием отправить министра иностранных дел страны Павла Климкина в отставку. Ранее парламентарии отказались его увольнять.
Послы Киева в иностранных государствах назначаются и увольняются президентом по представлению руководителя МИДа страны.