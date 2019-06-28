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Депутату Госдумы РФ Сергею Гаврилову, являющимся президентом Межпарламентской ассамблеи православия, будет отказано во въезде на территорию Грузии.

Об этом на брифинге после завершения заседания правительства страны заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария. Если российский депутат Сергей Гаврилов вновь решит приехать в Грузию, мы его не впустим в...