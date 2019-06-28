Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возможность провести День конституции не в костюме вызывает у него неподдельное счастье.
Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье, — написал политик в Facebook.
Свой пост он сопроводил фотографией с сотрудниками офиса президента в кафе.
Как писал News.ru, Зеленский присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» трём ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Наградами удостоены старший инженер-механик реакторного цеха Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов (посмертно).