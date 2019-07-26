Украинский президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
По данным пресс-службы украинского лидера, на переговорах присутствовал и постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондленд.
Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединённых сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской, — говорится в сообщении.
В зоне конфликта в Донбассе сейчас действует бессрочный режим прекращения огня. Участники встречи выразили надежду на то, что перемирие будет устойчивым и всеобъемлющим, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о своих планахпосетить зону конфликта в Донбассе.