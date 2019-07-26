https://static.news.ru/photo/0d7eaea6-afb1-11e9-a76b-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский и Курт Волкер Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.

По данным пресс-службы украинского лидера, на переговорах присутствовал и постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондленд.

Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединённых сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской, — говорится в сообщении.

В зоне конфликта в Донбассе сейчас действует бессрочный режим прекращения огня. Участники встречи выразили надежду на то, что перемирие будет устойчивым и всеобъемлющим, передаёт RT .

Ранее News.ru писал о том, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о своих планахпосетить зону конфликта в Донбассе.