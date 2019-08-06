https://static.news.ru/photo/8b4ec188-b85b-11e9-9c41-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Слуга народа» Фото: «Кинопоиск»

Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что идея стать президентом появилась у нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского во время написания сценария первого сезона сериала «Слуга народа».

В 2013 году началось создание сценария. В 2015-м Андрей Богдан говорил Зеленскому: «Давай уже в президенты».

Ближе к лету 2016 года Богдан Зеленскому предлагал баллотироваться на довыборах в Раду в освободившемся 27-м одномандатном округе, но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого старого стада баранов, — сказал Коломойский РБК .

По мнению бизнесмена, решение Зеленский принял прошлым летом.

Теперь, если обратно отматывать, я так думаю, что когда Костюк писал сценарий, вирус президентства начал гулять в их умах, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, менее $1 тысячи составила зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июль. Руководство его офиса при этом уже три месяца работает бесплатно.