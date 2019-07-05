https://static.news.ru/photo/0f83a256-9f62-11e9-9689-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнить все пункты Минских соглашений для достижения мира в Донбассе. Для начала — это разведение сил в станице Луганской.

Затем Украина настроена на трёхсторонние переговоры в Минске, чтобы обсудить демонтаж бетонных сооружений с двух сторон линии разграничения, пишет Deutsche Welle.

После этого стороны обсудят обмен военнопленными, пункт о чём также имеется в соглашениях. Лидер страны отметил, что ни он, ни его команда эти документы не подписывали, но, тем не менее, готовы выполнять условия разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины во время своего выступления в Краматорске Донецкой области продемонстрировал, что жители региона могут без ограничений использовать русский язык в разговорах. В качестве подтверждения он начал говорить на нём.