Зеленский готов вынести на референдум вопрос Донбасса

https://news.ru/storage/news/75e107f93d9b23ec5f567b82b0e12595/585debe2-ed72-43f0-b8bf-d6f4c7ea69f3_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Владимир Зеленский заявил, что вынесет на референдум вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе в том случае, если станет президентом Украины. На плебисцит он считает нужным вынести список мер, который должен быть сформирован после обсуждения с РФ всех предложений и определения компромиссного варианта.

«Проведем референдум. Не хотите — скажите свое слово. Хотите — тоже скажите», — сказал Зеленский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за Зеленского готовы проголосовать 14,6% избирателей, он уступает в популярности лишь Юлии Тимошенко (21,2%). За действующего главу страны готовы проголосовать 11,6%.

Ранее Зеленский признался, что его жизнь стала настоящим кошмаром из-за бесконечных вопросов о намерении баллотироваться. При он этом отметил, что имеет юридическое образование, что является для него большим плюсом, писал News.ru.