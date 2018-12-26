Зеленский готов вынести на референдум вопрос Донбасса

Актёр Владимир Зеленский заявил, что вынесет на референдум вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе в том случае, если станет президентом Украины. На плебисцит он считает нужным вынести список мер, который должен быть сформирован после обсуждения с РФ всех предложений и определения компромиссного варианта.
«Проведем референдум. Не хотите — скажите свое слово. Хотите — тоже скажите», — сказал Зеленский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за Зеленского готовы проголосовать 14,6% избирателей, он уступает в популярности лишь Юлии Тимошенко (21,2%). За действующего главу страны готовы проголосовать 11,6%.
Ранее Зеленский признался, что его жизнь стала настоящим кошмаром из-за бесконечных вопросов о намерении баллотироваться. При он этом отметил, что имеет юридическое образование, что является для него большим плюсом, писал News.ru.