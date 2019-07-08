https://static.news.ru/photo/9929ef86-a1df-11e9-a177-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Русский язык в будущем может быть официально использован в Донбассе для ведения документооборота, если такой запрос появится у жителей региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью агентству «Украинские новости» Зеленский подчеркнул, что в стране нет языковых проблем.

Такая информационная была война, что нельзя было говорить на русском языке. Я думаю, что вы понимаете, что можно говорить. Я президент, я с вами говорю, как хочу, — сказал он, перейдя с украинского на русский.

Как писал News.ru, Зеленский во время своего выступления в Краматорске Донецкой области рассказал, что жители региона могут без ограничений использовать русский язык. Кроме того, глава администрации президента Украины Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донбассе может получить статус регионального, однако государственным языком всё же должен оставаться украинский.

В 2012 году на Украине вступил в силу закон «Об основах государственной языковой политики», который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом регионального. Он был упразднён после государственного переворота в 2014 году.

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко 15 мая 2019 года подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает, что граждане теперь обязаны использовать его во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы».