https://static.news.ru/photo/a9ea047e-9d06-11e9-afa3-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о достигнутых с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорённостях по поставкам бронетехники в Киев. При этом подробности соглашения глава государства оглашать не стал.

Во время выступления в Торонто на совместной с Трюдо пресс-конференции Зеленский отметил создание на Украине совместного с Канадой производства, которое «даст рабочие места».

Давайте мы подпишем соглашение, и тогда это будет реальная новость, — цитирует президента Украины ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что находящийся с официальным визитом в Канаде Владимир Зеленский готов выступать за гонорары. Он приглашён выступить в Экономическом клубе. И на его соло заранее продаются билеты. Причём цена колеблется от 99 до 990 долларов. Можно, конечно, предположить, что все вырученные средства пойдут не в президентский карман, а на цели благотворительности. Но ситуация не совсем стандартная.