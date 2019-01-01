Зеленский будет работать на Тимошенко на выборах

https://news.ru/storage/news/c37bcfda490304f86f70c4e186d79145/d2620d74-45b8-4cee-b494-8c3ccc73fc13_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Шоумен Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский, который захотел принять участие в выборах президента Украины, в итоге будет помогать Юлии Тимошенко, заявила сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

«Это тандем, который должен обеспечить в финале президентской гонки во втором туре победу Тимошенко», — считает она.

По её словам, актёр является спарринг-партнёром кандидата в президенты, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» примет участие в президентских выборах. Комик, которого поддерживают около 9% жителей Украины, заявил о своих сокровенных амбициях.