USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C15:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Зеленский будет работать на Тимошенко на выборах

Шоумен Владимир Зеленский Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Шоумен Владимир Зеленский

в мире [ версия для печати ]

Шоумен Владимир Зеленский, который захотел принять участие в выборах президента Украины, в итоге будет помогать Юлии Тимошенко, заявила сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

«Это тандем, который должен обеспечить в финале президентской гонки во втором туре победу Тимошенко», — считает она.

По её словам, актёр является спарринг-партнёром кандидата в президенты, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» примет участие в президентских выборах. Комик, которого поддерживают около 9% жителей Украины, заявил о своих сокровенных амбициях.


#украина #выборы #Севастополь #тимошенко #Зеленский
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
в мире 21:49, 26 декабря 2018
Тимошенко закрепила статус главного кандидата в президенты
в мире 19:52, 26 декабря 2018
Зеленский готов вынести на референдум вопрос Донбасса
политика 12:43, 28 октября 2018
Актёр Зеленский метит в президенты Украины
Лента новостей
в мире 15:07
Депутат оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
происшествия 15:04
Пострадавшие в столичном Парке Горького получат компенсации
в мире 15:00
Белому дому придется отвечать перед госслужащими в суде
общество 15:00
Новые стандарты госномеров введут в РФ летом
происшествия 14:53
Собянин поручил уволить директора Парка Горького
Другие новости
в мире 15:07
Депутат оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
в мире 15:00
Белому дому придется отвечать перед госслужащими в суде
в мире 14:48
САА нанесла удары по базам террористов на севере Сирии
в мире 14:35
Ким Чен Ын получил новогоднюю открытку от Путина
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top