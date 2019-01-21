Здоровье лидера «Хезболлы» выявило раскол в шиитской оси

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Судьба генсека ливанской группировки вызывает вопросы

В ливанской группировке «Хезболла» может смениться руководство. Здоровье лидера военно-политической организации Хасана Насраллы снова стало предметом интереса региональной прессы в связи с его очередной «пропажей» из публичного поля. Насралле приписывают тяжелое онкологическое заболевание. Причем, по словам журналистов, генсека организации держат едва ли не под домашним арестом в связи с пропажей миллиардов иранских денег с банковских счетов «Хезболлы».

После долгого молчания связанный с «Хезболлой» телеканал Al-Manar анонсировал в предстоящую субботу, 26 января, выход длинного интервью с генсеком организации Хасаном Насраллой. Между тем последние сообщения о Насралле указывают на то, что он по воле иранских властей может находиться под домашним арестом. По этим данным, генсек «Хезболлы» якобы оказался в такой ситуации из-за пропажи «десятков миллионов долларов» с банковских счетов ливанской военно-политической организации, которые, как известно, выделяет Иран. Домашний арест, по словам журналистов, объясним тяжелым состоянием здоровья руководителя «Хезболлы». В течение долгих недель Насраллу не видели на публике, а это заставляет наблюдателей гадать, что именно с ним случилось. Его периодическое исчезновение из поля зрения в Ливане, где, как известно, базируется «Хезболла», довольно распространено, однако израильское разведсообщество связывает это с его опасениями за собственную жизнь.

Неделей ранее в прессе начали циркулировать слухи о госпитализации Насраллы. Ливанский журналист Джерри Махер, который базируется в Европе, рассказал в Twitter, что лидера «Хезболлы» положили на лечение в довольно тяжелом состоянии: причиной стало раковое заболевание.

«Источник в разведке подтверждает важную информацию о перемещении в Бейруте важной фигуры "Хезболлы" в больницу в критическом состоянии и сообщает, что это лицо является генеральным секретарем "Хезболлы", который борется с раком в течение многих лет, — написал Махер. — Насралла отсутствовал в средствах массовой информации в течение нескольких недель».

Ливанский журналист уточняет, что «Хезболла» отказалась от госпитализации Насраллы в Сирию для того, чтобы его лечили российские врачи — вместо этого ему были выписаны иранские медики. Это, как указывает Махер, говорит о противоречиях между «Хезболлой» и режимом Башара Асада.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Официальные лица Ирана предсказуемо отвергли все сообщения об ухудшении здоровья лидера «Хезболлы» как «сионистскую ложь».

«Утверждения сионистов о том, что у генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы случился сердечный приступ, являются большой ложью, — заявил директор иранского парламента по международным делам Хоссейн Амир Абдоллахиян. — День, когда Насралла и лидеры палестинского сопротивления будут молиться в мечети Аль-Акса после того, как она будет очищена от сионистской нечистоты, неизбежно наступит».

58-летний Насралла принял полномочия генсека «Хезболлы» после того, как предыдущий лидер был убит в 1992 году — его конвой стал мишенью израильских вертолетов. Как утверждают эксперты, именно после этого инцидента ливанская группировка начала «прятать» своего руководителя от посторонних глаз, предположительно, в бункерах, и пытаться скрыть его реальное местонахождение, хотя в Ливане не так легко скрыться. Для того, чтобы периодически развеивать сплетни вокруг своего исчезновения или внезапной смерти, лидер «Хезболлы» появляется на пропагандистских телеканалах, не скупясь на угрозы в адрес израильского руководства и анонсируя планы организации. Накануне еврейское государство закончило операцию «Северный щит» по ликвидации подземных тоннелей боевиков «Хезболлы». Приграничная зона была практически очищена от подземных ходов, которые, как утверждали в Израиле, рассчитаны на нападение. Не исключено, что именно к этой дате «приурочены» сообщения о приближении смерти генсека ливанской группировки.

В израильской прессе особо отмечают, что в своём последнем публичном выступлении от 10 ноября Насралла предупредил Израиль, что «Хезболла» нападёт на еврейское государство, если Армия обороны (ЦАХАЛ) совершат нападение на организацию, поддерживаемую Ираном, однако он не сказал ни слова, когда военнослужащие еврейского государства приступили к операции «Северный щит».