https://static.news.ru/photo/acb9393c-9f21-11e9-bba3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузовой автомобиль врезался в стену посольства России в Тегеране. Пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет.

Инцидент произошёл утром 5 июля. Местные власти помогают посольству в устранении последствий ДТП. В частности, они возвели временное заграждение на месте повреждения здания и установили дополнительный пост дипломатической полиции. Ведётся работа по оценке ущерба, причинённого имуществу дипмиссии, сообщает РИА Новости .

Предполагается, что причиной аварии стал отказ тормозов у грузового автомобиля. Его водитель в результате столкновения погиб.

Ранее News.ru писал о похожем происшествии в Южной Корее. Накануне визита в страну президента США Дональда Трампа в американское посольство в Сеуле врезался легковой автомобиль. В его салоне было обнаружено несколько десятков газовых баллончиков.