Грузовой автомобиль врезался в стену посольства России в Тегеране. Пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет.
Инцидент произошёл утром 5 июля. Местные власти помогают посольству в устранении последствий ДТП. В частности, они возвели временное заграждение на месте повреждения здания и установили дополнительный пост дипломатической полиции. Ведётся работа по оценке ущерба, причинённого имуществу дипмиссии, сообщает
Предполагается, что причиной аварии стал отказ тормозов у грузового автомобиля. Его водитель в результате столкновения погиб.
Ранее News.ru писал о похожем происшествии в Южной Корее. Накануне визита в страну президента США Дональда Трампа в американское посольство в Сеуле врезался легковой автомобиль. В его салоне было обнаружено несколько десятков газовых баллончиков.