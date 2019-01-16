Здание горит рядом с Домом Правительства в Киеве

https://news.ru/storage/news/60a6799131a58dbf578b59819aec7871/7398aa14-8d2b-4f13-ae87-d1e242e15db5_850.jpg dumskaya.net/Global Look Press

Нежилое здание горит в центре Киева недалеко от кабмина Украины. Проводится эвакуация людей из соседних домов.

Пожар возник в старинной постройке с деревянными перекрытиями. Существует угроза распространения огня на соседние жилые дома, сообщила пресс-секретарь Госслужбы по ЧС Киева Светлана Водолага.

«В трёхэтажном отселённом здании загорелась крыша. <…> В данный момент площадь пожара составляет около 400 квадратных метров», — цитирует её УНН.

К месту пожара постоянно подъезжают машины экстренной медицинской помощи и пожарно-спасательные транспортные средства с включёнными сиренами.

Ранее, как сообщал News.ru, в Ленинградской области произошёл пожар на химзаводе. Ему предшествовал взрыв на складе горюче-смазочных материалов.