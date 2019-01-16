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Здание горит рядом с Домом Правительства в Киеве

dumskaya.net/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Нежилое здание горит в центре Киева недалеко от кабмина Украины. Проводится эвакуация людей из соседних домов.

Пожар возник в старинной постройке с деревянными перекрытиями. Существует угроза распространения огня на соседние жилые дома, сообщила пресс-секретарь Госслужбы по ЧС Киева Светлана Водолага.

«В трёхэтажном отселённом здании загорелась крыша. <…> В данный момент площадь пожара составляет около 400 квадратных метров», — цитирует её УНН.

К месту пожара постоянно подъезжают машины экстренной медицинской помощи и пожарно-спасательные транспортные средства с включёнными сиренами.

Ранее, как сообщал News.ru, в Ленинградской области произошёл пожар на химзаводе. Ему предшествовал взрыв на складе горюче-смазочных материалов.


#украина #пожары #киев
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